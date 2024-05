Nuove luci nelle strade  del centro 

Sono iniziati i lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione pubblica in alcune vie del centro storico di Villacidro: sono interessate, tra le altre, la traversa di via Garibaldi, via Renzo Laconi e via Velio Spano. Il progetto è stato finanziato dal Comune con 160mila euro.

«L’intervento consentirà la sostituzione dei vecchi pali della luce e di tutti i cavi che nel tempo si sono deteriorati – spiega il vice sindaco Dario Piras –. Siamo partiti dalle vie del centro storico, perché erano i punti maggiormente critici». Per garantire una migliore illuminazione del centro abitato, l’amministrazione comunale ha in programma di bandire presto un’altra gara. «Con il nuovo appalto, si cercherà di intervenire per risolvere tutte le criticità in merito all’illuminazione pubblica della cittadina», conclude Piras.

