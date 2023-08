Nuove luci nella parrocchia 

"Luce fu" per la parrocchia di San Sperate martire: i lavori per l'illuminazione del sagrato parrocchiale sono conclusi e ora si pensa al futuro con nuovi interventi sui parcheggi. Quello delle luci che ora danno risalto alla chiesa nella notte, sarebbe uno degli ultimi atti: tante le operazioni che negli ultimi anni hanno coinvolto il piazzale di via XI Febbraio, come aveva raccontato l'assessora ai Lavori pubblici e al Patrimonio Ilaria Pili, solo poche settimane fa riassumendo l'iter partito già nel 2015. «Ora si è al lavoro per completare la parte che riguardante la sistemazione della piantumazione e delle panchine», aggiunge Pili, «sarà inoltre completata la parte riguardante il cordolo sul lato opposto del sagrato e i parcheggi sulla Provinciale 4: il 3 agosto è stata approvata la variante per il completamento definitivo». (m. p.)

