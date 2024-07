Nuove luci negli impianti comunali 

Nuova illuminazione per i campi sportivi di Selargius. Nei giorni scorsi gli operai incaricati dal Comune hanno iniziato le operazioni di montaggio dei proiettori nelle torri faro con luci a led nel campo di Su Planu, la prossima settimana sarà la volta dei playground di via della Resistenza. Le risorse a disposizione, 150mila euro circa, sono comunali, per un progetto approvato dalla Giunta alla fine dello scorso anno con tanto di relazione tecnica che fotografava la situazione degli impianti sportivi comunali.

A partire dal campo Generale Porcu, omologato per ospitare partite sino alla serie D del campionato nazionale, ma durante le ore serali viene usato dalle società solo per gli allenamenti. Nuovi proiettori quindi nello stadio e nell’impianto sportivo di Su Planu. «Un intervento di efficientamento energetico che, oltre a rendere più fruibili i nostri campi, ci consente di risparmiare sull’energia elettrica», sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Argiolas.

