Nuove luci a led nel centro abitato 

Completata, a Guspini, la nuova illuminazione pubblica a led nel centro abitato, nelle frazioni e nell’area artigianale Pip. «Interventi che non sono solo un passo avanti in termini di risparmio energetico ed efficienza, ma migliorano notevolmente la sicurezza e la qualità estetica dei nostri spazi», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru. Piazza XX Settembre e le scale per via San Nicolò beneficiano di un’implementazione per rendere l’area più sicura, esaltandone l’architettura.

Inoltre, sono in via di realizzazione tre nuovi passaggi pedonali rialzati: uno in viale di Vittorio, uno in via Carbonia e uno in via Velio Spano che si sommano a un altro posizionato sull’asse mediano, con bande sonore sui due sensi di marcia per favorire l’attraversamento in sicurezza verso la cittadella sportiva, la realizzazione di un allestimento verde per rotatoria e isole spartitraffico nell’ingresso nord-est per il centro abitato e l'accesso pedonale esterno per il campetto della scuola media Leonardo da Vinci. «È in fase di realizzazione l’illuminazione della nuova rotatoria sulla strada provinciale e il completamento su via Gramsci», conclude Serru.

