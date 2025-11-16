VaiOnline
Guspini.
17 novembre 2025 alle 00:26

Nuove luci a led nel centro abitato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Completata, a Guspini, la nuova illuminazione pubblica a led nel centro abitato, nelle frazioni e nell’area artigianale Pip. «Interventi che non sono solo un passo avanti in termini di risparmio energetico ed efficienza, ma migliorano notevolmente la sicurezza e la qualità estetica dei nostri spazi», spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marcello Serru. Piazza XX Settembre e le scale per via San Nicolò beneficiano di un’implementazione per rendere l’area più sicura, esaltandone l’architettura.

Inoltre, sono in via di realizzazione tre nuovi passaggi pedonali rialzati: uno in viale di Vittorio, uno in via Carbonia e uno in via Velio Spano che si sommano a un altro posizionato sull’asse mediano, con bande sonore sui due sensi di marcia per favorire l’attraversamento in sicurezza verso la cittadella sportiva, la realizzazione di un allestimento verde per rotatoria e isole spartitraffico nell’ingresso nord-est per il centro abitato e l'accesso pedonale esterno per il campetto della scuola media Leonardo da Vinci. «È in fase di realizzazione l’illuminazione della nuova rotatoria sulla strada provinciale e il completamento su via Gramsci», conclude Serru.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

inchiesta

«Puntare alla stagione lunga?  Senza collegamenti, solo parole»

Da Pula a Domus de Maria si guarda già alla prossima estate 
Mariella Careddu
L’intervista

«Il futuro dell’Isola? I boschi, l’acqua e le nuove tecnologie»

Nomadismo digitale e credito energetico nuove opportunità tra tanti cambiamenti 
Marilena Orunesu
Il docente: sull’intelligenza artificiale troppi falsi miti

«L’IA sarà sostenibile solo se saremo in grado di sfruttarla al meglio»

Epifani: dal digitale tante opportunità, ma alla Sardegna serve una strategia 
Nicola Scano
La missione

La corsa dei sardi commuove Monaco

Gli atleti della Olimpia onlus alla maratona solidale del Principato 
Sara Marci
Sulle strade

Suv contro auto, muore un ventenne

Incidente a Milano: un conducente senza patente, l’altro positivo al narcotest 
Berlino

Mattarella al Bundestag «Troppi Stranamore  apprezzano l’atomica»

Il duro discorso del presidente davanti ai parlamentari tedeschi 
Piazza del Carmine.

«Sì alla proroga della zona rossa»

Appello al ministro Piantedosi, oggi in città per il Comitato per l’ordine pubblico 
Mauro Madeddu