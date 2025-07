Nuove lottizzazioni, dibattito in Aula  

Una seduta di Consiglio Comunale importante per i cambiamenti che potrebbe portare sul territorio di Sestu è quella che si prospetta per il prossimo venerdì. In discussione vari Piani di lottizzazione convenzionata che interesseranno la ex strada Statale 131, ma anche un’area del centro in via Ottaviano Augusto; e poi ancora Dedalo e altre zone della periferia della cittadina, che potranno vedere cambiata la loro destinazione d’uso, diventando da “servizi connessi con la residenza” a “residenziali”, o in “servizi commerciali alla residenza”. Si parlerà anche di uno scambio di proprietà di aree tra il Comune di Sestu e la Parrocchia di San Giorgio Martire, e di una variazione al bilancio. La seduta sarà pubblica e come sempre seguibile recandosi nell’aula consiliare di via Scipione o sul canale YouTube del Comune.

