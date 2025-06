Nuove linee elettriche, viabilità nel caos  

Viabilità nel caos in piazza Giovanni XXIII per i lavori di realizzazione delle nuove linee elettriche in cavo interrato. La presenza del cantiere di Enel Distribuzione ha comportato un restringimento della carreggiata con le corsie ridotte da tre a due, contestualmente è stato sbarrato lo svincolo che collega via Castiglione a via Don Macchioni. Risultato: lunghe code al semaforo e disagi pesanti fino a via Dante in particolare nelle ore di punta. I lavori sono iniziati lunedì e andranno avanti fino al 25 giugno con orario 8-18.

«La sensazione è che i lavori stiano procedendo in maniera spedita», commenta Alessandro Demontis, titolare del tabacchino di via Salvemini, «per cui immagino che i disagi finiranno presto». Meno comprensivo Marco Piludu, della caffetteria Jungle di piazza Giovanni XXIII, proprio di fronte al cantiere. «Ben vengano i lavori, ciò che non va bene sono gli orari. Questi interventi dovrebbero essere fatti di notte quando c'è meno traffico. Tra l'altro i disagi non riguardano solo la viabilità ma anche l'erogazione della corrente, visto che ci sono stati diversi blackout». Circostanza confermata dalla titolare di un centro estetico. «La luce va e viene, non solo in strada ma anche nelle abitazioni e ogni volta le interruzioni durano in media mezz'ora», riferisce. «Questi problemi in realtà c'erano già, ma negli ultimi giorni si sono intensificati».

