Nuove licenze, l’ira dei tassisti 

Alla fine tassisti e assessore alla Viabilità hanno trovato la tregua armata. «Le 18 licenze ordinarie vanno bene ma bocciamo nettamente quelle stagionali. Chiediamo invece la “doppia guida”, che consentirebbe di avere a disposizione le auto anche di notte». È questo il mantra che gira tra le auto bianche dal 13 febbraio, quando il Comune ha preparato la delibera per le nuove licenze. E che ieri è stato amplificato dalla manifestazione di protesta proclamata dalle sigle sindacali Silt, Federtaxi e Uritaxi che raggruppano la maggior parte dei 105 taxi del capoluogo e che chiedono anche un adeguamento delle tariffe bloccate dal 2017, quando il gasolio costava 1,20 euro al litro e con assicurazioni e spese varie inferiori del 25%.

La protesta

Ieri circa 40 auto bianche si sono ritrovate in via Giudice Torbeno, di fronte al T-Hotel sin dalle 9,30 mentre una delegazione veniva ricevuta dall’assessore Alessio Mereu. Era l’ultima carta da giocare per evitare di far rivivere il film di protesta che vede protagonisti pastori e agricoltori asserragliati al porto. Gli animi sono calmi, ma è un clima che dura poco. Dal Palazzo comunale di piazze De Gasperi le notizie sono tutt’altro che positive, anche perché lunedì – con una mossa a sorpresa – la Giunta ha approvato la famigerata delibera.

«Ci stanno prendendo in giro», le parole più dolci. Mettere in marcia la manifestazione di protesta è questione di attimi. Sotto l’occhio vigile di Polizia locale, Polizia e Carabinieri il corteo di auto bianche percorre le vie Bacaredda, Sonnino, XX Settembre, Roma, piazza Matteotti, via Sassari, via Mameli, largo Carlo Felice sino all’ingresso del Municipio. Via Roma è paralizzata da una lunga fila bianca, il traffico in pochi minuti, in una zona già stressata da cantieri e trattori, va in tilt. «Non ce ne andiamo se l’assessore non stralcia il punto 2 della delibera che prevede le 10 licenze stagionali».

Il braccio di ferro

I tassisti in via Roma, l’assessore in piazza De Gasperi. «Io da qui non mi muovo, se vogliono vengono loro», dice perentorio Mereu. L’accordo si trova: una delegazione di sindacalisti e presidenti delle coop va al palazzo di via Sonnino, mentre i taxi continuano il blocco di via Roma. «Nessuno ha niente da ridire sulle 18 licenze “ordinarie” (delle quali 5 con auto attrezzate per il trasporto di disabili, ma non possiamo accettare quelle stagionali», ribadisce Giorgio Poddighe vice presidente di Uritaxi. «Chiediamo che il nostro taxi, nelle ore notturne, possa essere affidato a un altro autista». Sulla stessa linea Roberto Ghiani, responsabile della “Quattro mori”. «Le licenze erano ferme dal 1994, avevamo bisogno di forze nuove, anche perché i flussi turistici sono aumentati. Protestiamo perché con le concessioni stagionali non si risolve il problema delle auto introvabili soprattutto nelle notti estive. Perché qui non fanno come in tutto il resto d’Italia?». Giampaolo Zedda, presidente di Federtaxi, parla di blitz. «La delibera è stata scritta senza che venissero convocati i rappresentanti dei sindacati più importanti della categoria. L’assessore ha riunito alcuni tassisti che rappresentano loro stessi e basta. Noi eravamo all’oscuro di tutto, tanto che abbiamo scoperto dell’approvazione solo a giochi fatti. Perché di nascosto?».

L’assessore

Alle 12,10 la delegazione è nell’ufficio di Mereu. «Si tratta solo di una delibera di indirizzo, il bando di gara è un’altra cosa», replica l’assessore alle pressioni degli autisti. Alla fine dopo un estenuante tira e mola arriva la soluzione che per il momento accontenta tutti. «Il bando riguarderà solo le 18 licenze ordinarie. Per quelle stagionali ne parleremo domani, alle 18,30, in un incontro con tutte le sigle sindacali».

Intanto l’estate si avvicina e con lei i soliti problemi irrisolti