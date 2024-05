Nuove indagini sul match tra Posada e Porto Torres 

Quanto accaduto il primo maggio tra Posada e Porto Torres nel girone B di Promozione va approfondito dalla Procura federale viste «la gravità delle condotte addebitate e l’entità delle sanzioni inflitte», cioè lo 0-3 inflitto ai padroni di casa (la squadra baroniese) costato loro la retrocessione aritmetica in Prima categoria.

La decisione è della Corte sportiva d’appello territoriale. Si parla dell’episodio avvenuto al 68’ del primo tempo della partita giocata nella 15esima giornata di ritorno: la gara era stata sospesa sullo 0-1 al 68’ dopo un rigore dato al Porto Torres perché, come spiegato dall’arbitro nel referto poi ripreso dal Giudice sportivo, il calciatore Giuseppe Satta del Posada era corso verso il direttore di gara in modo «aggressivo», ingiuriandolo, mettendogli le mani sul collo e procurandogli «un forte dolore». La squadra aveva subito lo 0-3 a tavolino, Satta era stato squalificato sino a tutto il 2028 e il compagno Davide Chiesa (che aveva tentato di raggiungere l’arbitro sputandogli contro) per 6 giornate.

Decisione contro cui il club ha fatto ricorso, chiedendo di rigiocare dal momento dello stop. «L’arbitro ha calcato tantissimo la mano», ha detto il presidente Pietro Demurtas, inibito fino al 31 luglio, «il match non è stato violento. Satta, sul rigore che non c’era, gli ha chiesto spiegazioni ma non con fare minaccioso. Di certo non gli ha messo le mani al collo». Ma se anche il ko fosse annullato e la gara si rigiocasse, il Posada pur vincendo sarebbe comunque retrocesso.

