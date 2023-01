Nuove imprese, l’Isola traina il Sud 

Rallenta la nascita di nuove imprese (-6%) e aumentano le chiusure (+7,5%): nel 2022 – dopo il brusco stop del 2020 (solo 19mila imprese in più) e il rimbalzo del 2021 (+87mila), il bilancio tra aperture e chiusure a livello nazionale ritorna su valori medi degli ultimi quindici anni, attestandosi a 48mila attività in più tra gennaio e dicembre. Una crescita dello 0,8% contro l’1,42% del 2021 e che rappresenta il dato migliore dell’ultimo decennio. Il contributo più rilevante al saldo annuale è giunto dal settore delle costruzioni, cui si deve oltre il 40% del risultato nazionale. Tra le regioni, nessuna fa meglio di due anni fa, ma la Sardegna (più 1,4%) è tra quelle più attive, piazzandosi seconda dopo il Lazio che, con un tasso di crescita dell’1,6% (il 2,2 nel 2021), risulta la più dinamica.

I dati sardi

Il trend sull’andamento della demografia delle imprese si ricava dai dati Movimprese, elaborati da Unioncamere e InfoCamere sulla base del registro delle imprese delle Camere di commercio. Nell’Isola si registrano 2.370 imprese in più nel 2022, pari alla differenza tra nuove aperture (8.151) e chiusure (5.781), con un tasso di crescita dell’1,4%, seppure meno di quanto fatto nel 2021 (1,9%): la mortalità è sotto l’1% registrandosi nel 2022 uno stock di 171.308 imprese contro 171.743 dell’anno precedente. Sempre in Sardegna, con riguardo al tipo di attività esercitata, a soffrire di più sono le società di capitale, con numeri di maggior peso come nel resto d’Italia. «Dopo il rimbalzo, anche in termini di crescita imprenditoriale, registrato nel 2021, il saldo tra iscrizioni e cessazioni del 2022 è il miglior risultato in valori assoluti e in termini percentuali dal 2011», sottolinea il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli. «Un terzo del saldo 2022 si deve alle imprese del Mezzogiorno, aumentate di oltre 17mila unità soprattutto grazie alla spinta delle costruzioni (che proprio al Sud segnano il tasso di crescita più elevato, il 2,61%), e alla ripresa del turismo (+1,76% a fronte di un dato medio del +0,85%)». I risultati sono positivi in quasi tutte le regioni, solo Marche (meno 929) e Molise (meno 45) chiudono l’anno in campo negativo.

Settori

Oltre alle costruzioni (+20.509), i settori che nel 2022 hanno fatto registrare gli aumenti maggiori nel numero di imprese sono stati le attività professionali scientifiche e tecniche (+10.474) e i servizi alle imprese (+4.968). A chiudere in rosso, invece, sono stati il commercio (-8.756), l’agricoltura (-3.363) e le attività manifatturiere (-2.549). Francesco Porcu, segretario della Cna sarda, sottolinea che «il trend conferma quanto accaduto nel trimestre precedente: passiamo da una fase pandemica a una di ripresa forte, anche trainata da eventi eccezionali, come dimostrano le costruzioni sotto la spinta del Superbonus. Non è un caso l’andamento del Meridione, attraversato da una fase molto sostenuta da incentivi nazionali e regionali. Perciò – conclude Porcu – nutriamo un cauto ottimismo, in attesa che i dati vengano confermati dai trimestri prossimi venturi, vero banco di prova per il sistema economico che dovrà essere capace di consolidare questo quadro attraverso gli investimenti, Pnrr e fondi strutturali».