Nuove imprese, l’Isola sorride 

Un aumento lieve, ma significativo. La Sardegna si conferma in salute, almeno per ora, registrando nel 2023 quasi 1.600 aziende in più rispetto all’anno precedente, contando le circa 8mila iscrizioni ai registri camerali e le contemporanee quasi 6.400 cancellazioni.

Un saldo positivo inferiore all’1%, ma ben più alto della media italiana e il quinto maggiore del Paese. Rafforzato anche dalla presenza di due province isolane nelle prime tredici posizioni d’Italia.

Luci e ombre

Insomma, numeri non certo esaltanti che tuttavia incoronano l’Isola come una delle economie più sorridenti del momento.

I dati regionali possono essere spiegati con una stagione turistica più che positiva, che ha di fatto cancellato gli spettri della pandemia ed è riuscita ad attutire in qualche modo la stangata assestata dall’inflazione. Per non parlare dell’edilizia, reduce da due anni di boom e ancora spinta dagli ultimi strascichi del Superbonus.

«I numeri sulla natalità e la mortalità delle imprese non possono essere tuttavia sufficienti a fotografare completamente la salute di un’economia», sottolinea Francesco Porcu, segretario regionale della Cna. «Ciò che infatti conta è una prospettiva sul medio e lungo periodo. Dobbiamo infatti capire che l’edilizia, per esempio, prevedibilmente potrà avere una flessione per la fine del Superbonus, portando giù con sé molte aziende».

Secondo il rappresentante degli artigiani c’è pur sempre spazio per l’ottimismo. «Stiamo vivendo una fase di stabilità che dovrà comunque anticipare necessariamente un periodo di crescita innescata dalle enormi risorse del Pnrr. Solo se riusciremo a spenderle bene e in fretta potremo fare quel tanto atteso salto di qualità che permetterà all’Isola di sfruttare le nuove tecnologie portando sviluppo, nuove opportunità e altrettante nuove realtà economiche».

I numeri

Il freddo bilancio redatto da Unioncamere ha contato 7.893 nuove aperture e 6.330 chiusure. Le 1.563 realtà create hanno fatto salire il totale regionale a 170.683. Spicca però l’ottima prestazione fatta dalla provincia di Sassari, sesta in Italia per crescita (+1,41%) e dal Cagliaritano (tredicesimo con +0,91%). Più in basso, a metà classifica, il Nuorese (+0,39%), seguito nella parte bassa della graduatoria dall’Oristanese (+0,17%).

Sul fronte nazionale invece il bicchiere è mezzo pieno. La crescita delle imprese italiane si è fermata al +0,7%, ma il futuro è roseo. «Poter contare su 42mila imprese in più alla fine di quest’anno, vissuto all’insegna dell’incertezza, mi sembra un buon risultato», commenta il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. “I settori un cui si concentra la crescita maggiore erano in gran parte prevedibili. Soprattutto l’incremento del turismo, in virtù della ripresa post pandemica, e delle attività di consulenza aziendale, e, più in generale, delle Attività professionali, scientifiche e tecniche, caratterizzate dalla presenza di capitale umano qualificato, capaci di contribuire in misura importante allo sviluppo».

