Nuove imprese, ecco dove farle crescere 

C'è chi nonostante pandemia e crisi economica ha il coraggio di avviare una nuova attività produttiva. Una delle voci di spesa più preoccupanti in un progetto di questo tipo, è l'affitto del locale. Il Comune di Decimomannu ha individuato l’incubatore d'impresa, uno spazio per ospitare, attraverso un bando, quattro nuove imprese. Si trova nella zona industriale. Ciascuna impresa sistemerà a sue spese la propria sede in base alle proprie esigenze.

Ristorazione

«È sempre stato il mio sogno», racconta Elena Urru, 38 anni: «Ho il diploma dell'istituto Alberghiero e da sempre il sogno di aprire un laboratorio di ristorazione, catering e pasticceria. Il canone che pago qui è accessibile, quello che spendo in un anno mi basterebbe al massimo per pagare un affitto di due mesi in un locale privato». La sua attività si chiamerà “Les Délices d'Helen” e fa pensare a qualcosa di buono.

Motociclette

Alessandro Amisani, 46 anni, della sua passione per le moto ha deciso di farne un lavoro, ma per realizzare il suo sogno aveva bisogno di molto spazio: «Abbiamo sviluppato un'idea basata sul turismo in moto», spiega. «Offriremo tour organizzati, per chi vuole partecipare sia con la moto propria, che con una noleggiata da noi, forniremo tutto il supporto tecnico e logistico per vivere un'esperienza in pieno relax e sicurezza. Il locale sarà il nostro ufficio e il nostro deposito, ma anche il luogo di incontro e di partenza dei tour, sarà l'occasione per far conoscere il paese di Decimomannu ai turisti».

Alessandro Amisani non ha soci ma parla al plurale perché, spiega, la condivisione è nello spirito del motociclista.

Non solo start up

Il bando era stato modificato dall'allora assessora alle attività produttive Monica Cadeddu, ora sindaca, che aveva esteso l'accesso all'incubatore d'impresa anche alle aziende già esistenti e non solo alle start up, come era inizialmente: «Si tratta di un supporto importante – afferma – per far crescere le attività decimesi. Soprattutto dopo la pandemia, la comunità aveva bisogno di una spinta di questo tipo. Queste aziende – conclude la sindaca fresca di elezione – potranno crescere e magari arrivare successivamente ad acquistare uno spazio di proprietà».

Consegna delle chiavi

Chi però ha portato a termine il progetto è stata Silvia Galimberti, assessora alle attività produttive da settembre del 2022. È stata lei ad avere il piacere di consegnare le chiavi ai neo imprenditori: «Un percorso accidentato, che a un certo punto si è fermato – racconta – ma l'entusiasmo di questi imprenditori mi ha dato la spinta per impegnarmi e superare le difficoltà che ho trovato quando ho preso in mano il bando».