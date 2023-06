Nuove importanti ricerche sugli embrioni umani sintetici 

Roma. Dopo il primo embrione umano sintetico ottenuto in laboratorio da cellule staminali, nuove ricerche su queste strutture simili agli embrioni, chiamate embrioidi: per la prima volta in laboratorio cellule immature sono state guidate a organizzarsi in modo da imitare l’embrione umano nell’utero. A compiere il primo passo era stata la biologa Magdalena Żernicka-Goetz, che lavora fra l’Università britannica di Cambridge e il California Institute of Technology: a metà giugno aveva ottenuto il primo embrioide umano. Adesso il gruppo americano di Yale guidato dalla biologa di origine turca Berna Sozen ha descritto sulla rivista Nature un embrioide che si modifica come fa l’embrione umano impiantato nell’utero.

