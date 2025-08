Nuove idee per un’incompiuta  

Non solo mercato, ma uno spazio all’aperto per spettacoli e manifestazioni culturali durante l’estate. Una svolta per l’area di via dell’Autonomia regionale, pensata per ospitare un mercato rionale di Flumini e realizzata oltre un decennio fa ma di fatto mai aperta, a cui Comune e Pro Loco stanno lavorando da mesi. Nel frattempo sono finiti i lavori nella piazza davanti alla chiesa di Santa Maria degli Angeli, che sarà inaugurata nel fine settimana per i festeggiamenti della santa e la sagra del maialetto, e si sta definendo il cantiere per far rinascere il campo sportivo abbandonato da anni.

Idee e fondi

La novità era stata annunciata dall’assessora alle Attività produttive, Rossana Perra, in occasione dell’incontro pubblico organizzato qualche settimana fa dal Movimento per Flumini - seconda forza politica di maggioranza - per tracciare un bilancio delle cose fatte e di quelle da fare. «Abbiamo una valutazione», spiega Perra, «quella è un’opera pubblica ferma da quindici anni e non può essere lasciata in queste condizioni. Dopodiché si è cercato di individuare un interlocutore che potesse occuparsi dei lavori e soprattutto di gestire il mercato». Al vaglio quante e quali risorse da investire per ultimare i lavori necessari: dal rifacimento dei parcheggi, alla manutenzione delle opere realizzate, sino al collaudo. «Fatta questa valutazione decideremo come intervenire e i dettagli della gestione», aggiunge l’assessora, «al momento stiamo muovendo i primi passi per individuare i fondi da investire, abbiamo già ricevuto una bozza di proposta che riteniamo valida oltre che finanziariamente sostenibile».

La Pro Loco ha già le idee chiare sul futuro del mercato. «Stiamo lavorando a un progetto che prevede una rivisitazione dello spazio in chiave polivalente», conferma il presidente dell’associazione quartese, Stefano Lai. «L’area, oltre a prestarsi come mercato all’aperto, può ospitare anche spettacoli, sagre e mostre, per esempio. Va fatto qualche lavoro per adattarlo a nuove funzioni, ma i presupposti ci sono tutti». Fra le ipotesi anche quella di destinare una parte dello spazio ad area camper attrezzata.

L’area parcheggi sarà condivisa con il vicino campo di calcio, lì dove il cantiere di riqualificazione dovrebbe partire nei prossimi mesi. I vertici dell’assessorato ai Lavori pubblici lo hanno annunciato nelle scorse settimane: il progetto ha incassato tutti i pareri positivi in conferenza di servizi, certi anche in fondi regionali arrivati lo scorso anno, 870mila euro. Priorità per la manutenzione del campo di calcio a 11, ma anche la ristrutturazione di bagni e spogliatoi, sino alla realizzazione di due nuove tribune per duecento spettatori circa.

