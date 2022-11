«Nuove idee per rianimare il centro» 

Tra i commercianti ci sono molti giovani, tra questi anche Fabrizio Corona, titolare della nuova gestione del bar 116 in via Tirso: «Sono appena arrivato e mi aspetto tanto: abbiamo idee e proposte».

In centro sono presenti 350 punti vendita e di questi circa cento hanno fatto parte del Centro commerciale naturale precedente. Ora le intenzioni sono quelle di riformare l’organismo e impegnarsi per far sì che il “salotto” della città possa essere più accogliente e intraprendente.«Vogliamo dare nuova linfa, soprattutto dopo due anni in cui abbiamo avuto a che fare con le chiusure dettate dalla pandemia», spiega Federica Ciusa, di “Fata Cornelia”.

Crescita e ripartenza: sono queste le parole chiave che hanno caratterizzato l’assemblea che ha visti riuniti alcuni titolari di attività commerciali del centro storico. La riunione, avvenuta nella sede di Confcommercio, aveva come obiettivo capire se tra i commercianti ci fosse l’interesse per la composizione di un nuovo direttivo del centro commerciale naturale, visto che il precedente direttivo è decaduto qualche anno fa con la chiusura di alcuni negozi.

Crescita e ripartenza: sono queste le parole chiave che hanno caratterizzato l’assemblea che ha visti riuniti alcuni titolari di attività commerciali del centro storico. La riunione, avvenuta nella sede di Confcommercio, aveva come obiettivo capire se tra i commercianti ci fosse l’interesse per la composizione di un nuovo direttivo del centro commerciale naturale, visto che il precedente direttivo è decaduto qualche anno fa con la chiusura di alcuni negozi.

I numeri

In centro sono presenti 350 punti vendita e di questi circa cento hanno fatto parte del Centro commerciale naturale precedente. Ora le intenzioni sono quelle di riformare l’organismo e impegnarsi per far sì che il “salotto” della città possa essere più accogliente e intraprendente.«Vogliamo dare nuova linfa, soprattutto dopo due anni in cui abbiamo avuto a che fare con le chiusure dettate dalla pandemia», spiega Federica Ciusa, di “Fata Cornelia”.

Tra i commercianti ci sono molti giovani, tra questi anche Fabrizio Corona, titolare della nuova gestione del bar 116 in via Tirso: «Sono appena arrivato e mi aspetto tanto: abbiamo idee e proposte».

Il progetto

Fare delle ipotesi oggi sull’ipotetica costituzione del centro commerciale naturale è prematuro anche se l’assemblea elettiva potrebbe essere convocata tra qualche settimana.

«Saranno le imprese a votare il nuovo direttivo, ciò che ci si aspetta è un nuovo slancio per il centro commerciale naturale dopo questi anni», spiega la direttrice della Confcommercio, Sara Pintus.

«Mi auguro che l’idea si possa portare avanti - afferma il presidente Nando Faedda - quando ci rincontreremo, tutti dovranno avere idee chiare. Il centro commerciale naturale è utile per fare bene alla città, per far rivivere il centro storico si dovrà lavorare per migliorare la propria condizioni e quella della collettività».

I compiti

Capacità di dialogo con gli altri commercianti e con i politici, sia in città che in Regione, buona volontà e soprattutto tanto amore per Oristano: sono queste le caratteristiche che ci si aspetta da chi andrà a ricoprire ruoli importanti nel centro commerciale naturale, una dinamicità nuova e adatta ad un’economia in costante cambiamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata