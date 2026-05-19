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Verso il voto.
20 maggio 2026 alle 00:28

«Nuove idee per far crescere Allai» 

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Angelo Pischedda, viticoltore ed enologo alla sua prima esperienza amministrativa, ha un obiettivo: battere il quorum. Ad Allai è il candidato sindaco della sola lista in campo, “Il futuro si costruisce insieme”. «Ci candidiamo per dare continuità alle cose in corso, ma anche per portare nuove idee», spiega Pischedda che ha nel gruppo anche l’assessora uscente Marika Urru e il consigliere Gerardo Patta.

Sanità a anziani

«Avere l’ambulatorio Ascot è uno dei punti cardine. Lotteremo affinché Allai torni ad avere il medico di base, rendendo il territorio un posto più appetibile e vantaggioso per i medici. Il nostro inoltre è uno dei pochi paesi senza defibrillatore e le strutture ospedaliere più vicine distano 30 minuti, ci attiveremo per averlo. Ma pensiamo anche ad un veicolo comunale per il trasporto dei disabili e ad un infermiere di comunità», spiega Pischedda. Che punta a potenziare l’assistenza domiciliare e a creare un centro diurno. «I nostri anziani – prosegue il candidato sindaco - non hanno un posto accogliente dove potersi ritrovare per una chiacchierata, giocare a carte o anche solo per stare in compagnia. Vogliamo dar loro un luogo d’incontro da condividere anche con i bambini».

Lavoro

«Intendiamo promuovere politiche attive per il lavoro e lo sviluppo economico, sostenendo la nascita di nuove attività e valorizzando quelle presenti. Pensiamo a strumenti di supporto per chi desidera avviare un'impresa, avendo particolare attenzione per i giovani e le attività legate alle risorse locali, come artigianato, agricoltura e turismo».

La novità

«Puntiamo alla realizzazione, in immobili comunali inutilizzati, di spazi di coworking, ambienti attrezzati e condivisi destinati al lavoro da remoto, allo studio e alle attività professionali. L'obiettivo è offrire ai cittadini la possibilità di svolgere la propria attività senza dover lasciare il territorio». Il gruppo pensa anche di istituire la Compagnia barracellare, aderire al Servizio civile, creare comunità energetiche rinnovabili. Ma per farlo la sfida è superare il quorum: «Sicuramente ci sarà qualcuno che lavorerà per non farlo raggiungere. Noi diciamo ai cittadini se hanno voglia di idee nuove di recarsi a votare», conclude Pischedda.

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