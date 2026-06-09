Nuove frontiere per l’epilessia, specialisti in campo 

Per tre giorni Cagliari diventerà il centro della neurologia italiana. Da oggi al 12 giugno la Fiera ospiterà la 49° edizione del congresso nazionale della Lega italiana contro l’Epilessia. L’evento, per la prima volta nel capoluogo, rappresenta un importante riconoscimento per il lavoro del Centro di riferimento regionale per l’epilessia dell’Azienda ospedaliero-universitaria e dall’Università di Cagliari, con il team della professoressa Monica Puligheddu, direttrice della Neurologia del Policlinico.

Centinaia di specialisti, tra neurologi, neurochirurghi e ricercatori, si riuniranno in città per confrontarsi su una patologia cronica che colpisce circa 49 milioni di persone nel mondo.

Al centro del dibattito le nuove frontiere della ricerca: l’uso dei biomarcatori, l’intelligenza artificiale e le tecnologie digitali, destinate a rivoluzionare la diagnosi e il monitoraggio delle crisi. Ampio spazio sarà dedicato alle epilessie rare e genetiche, alla chirurgia, alle forme farmaco-resistenti e ai percorsi di cura. Uno sguardo anche allo stigma sociale che, alimentato da pregiudizi e scarsa conoscenza, ostacola la vita scolastica, lavorativa e relazionale dei pazienti. Come simbolo concreto di vicinanza e consapevolezza infine, la Fondazione Lice donerà una “panchina viola” alla sezione di Cagliari della Lega navale italiana.

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