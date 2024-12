«Nuove frontiere per l’archeologia» 

L’Expo 2024 di Barumini celebra la decima edizione, confermandosi un appuntamento centrale per la valorizzazione del patrimonio culturale isolano. Gli appuntamenti hanno preso il via sabato con ospiti di rilievo internazionale, inaugurando un simbolico ponte tra Sardegna e Cina attraverso la mostra sui guerrieri di terracotta. Ieri, l’attenzione si è spostata sulla Marmilla, con un incontro dedicato al legame tra storia, archeologia e territorio, mentre oggi si concluderà con la presentazione del corso di laurea in restauro dei beni culturali presso il polo museale Casa Zapata.

Sardegna-Cina

L’inaugurazione ha visto la partecipazione di Tian Jing, vicepresidente del mausoleo di Qin Shi Huang, che ha illustrato il modello gestionale del sito Unesco cinese, sottolineando l’importanza della tutela del patrimonio: «Italia e Cina condividono il primato mondiale per siti Unesco. La protezione e valorizzazione di questi beni è una responsabilità cruciale. Da vent’anni collaboriamo per rafforzare i rapporti culturali e oggi continuiamo a costruire ponti tra le nostre culture». La mostra “L’esercito di terracotta. Le armate immortali, il potere e le armi dall’Oriente all’Occidente” resterà visitabile fino al 30 giugno 2025 presso il Centro Lilliu. I celebri guerrieri di terracotta, riproduzione fedele delle statue armate del primo imperatore cinese, Qin Shihuang, rappresentano un’attrazione di straordinaria rilevanza per questa edizione.

Voci dall’Expo

Emanuele Lilliu, presidente della Fondazione Barumini, ha sottolineato il valore dello scambio culturale: «L’Expo è un’occasione per connettere operatori culturali, istituzioni e visitatori, promuovendo la tutela e la valorizzazione di un patrimonio che appartiene all’intera comunità mondiale. Solo così possiamo trasmettere alle nuove generazioni l’eredità culturale di cui siamo custodi». Monica Stochino, soprintendente archeologica, ha ricordato il ruolo della cultura come diritto universale: «L’Unesco riconosce la cultura come strumento di unione tra popoli. Non solo custodisce le memorie del passato, ma favorisce la pace e la coesione civile».

La Marmilla, terra di storie

La giornata di ieri è stata dedicata alla scoperta del territorio della Marmilla. Maria Antonietta Mongiu, archeologa e membro del consiglio di amministrazione del museo archeologico nazionale di Cagliari, ha coordinato un incontro che ha esplorato il rapporto tra paesaggio e patrimonio archeologico: «Dobbiamo proteggere e conservare questi beni perché rappresentano le nostre radici. Senza la consapevolezza di ciò che accade intorno, rischiamo di perdere questa eredità». L’incontro ha ospitato anche Gian Luigi Pillolla, professore ordinario di paleontologia dell’Università di Cagliari, che ha raccontato la geologia della Marmilla prima dell’arrivo dell’uomo. Fausto Pani, geologo, ha illustrato l’importanza del suolo come risorsa alimentare millenaria. Lo storico dell’arte Marco Antonio Scanu ha tracciato i profili di figure illustri della Marmilla, sottolineando l’influenza di queste personalità sulla storia e sull’identità del territorio.

La tecnologia

Un altro momento chiave della giornata è stato l’incontro sull’archeologia del presente e del futuro, condotto da Gianfranca Salis, funzionario della soprintendenza Abap per Cagliari, Oristano e Sud Sardegna, e Francesco Taccetti, coordinatore della rete beni culturali dell’istituto nazionale di fisica nucleare (Infn). È stato esplorato l’utilizzo di intelligenza artificiale e tecnologie avanzate negli studi archeologici. «Le nuove tecnologie possono fornire strumenti innovativi per affrontare le sfide della ricerca e aprire nuovi orizzonti nella comprensione del passato», ha affermato Taccetti.

Attraverso incontri, mostre e scambi culturali, l’Expo si è rivelato un riferimento per riflettere sul patrimonio storico e sulle sue prospettive, un punto d’incontro per operatori culturali, istituzioni e visitatori con un programma che ha proposto una serie di attività tra tradizione e innovazione.

