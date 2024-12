Nuove frecciate a Grillo Conte: il tuo M5S è morto ma i valori resistono 

La battaglia è sui valori originari del M5S. Mentre Beppe Grillo agita lo spettro della scissione per recuperarli, Giuseppe Conte li rivendica come elemento della ricostruzione del Movimento, che ha preso forma con la Costituente. Lo scontro è ai livelli massimi e non può che essere così, alla vigilia dell'apertura delle urne per un nuovo voto con cui gli iscritti, fino a domenica, potranno ribadire o cancellare decisioni cruciali, come quella di eliminare il ruolo del Garante. Nel video-accusa dei giorni scorsi, Grillo ha usato un'arma pesante: il suo pensiero sul Movimento ha preso forma nel carro funebre scelto come “location” del messaggio. «Grillo in un certo senso ha ragione», è stata la risposta di Conte. «Il M5S fondato da lui è morto. Si è esaurita l'idea originaria di Grillo. Ma non sono morti i principi e valori, perché c'è stata una rifondazione. Il M5S di oggi vuole realizzare in modo ancora più radicale principi e valori, ma guardando il futuro». La battaglia passa dalla contesa sul simbolo. Grillo ha fatto capire che non intende lasciarlo a Conte. Conte ha fatto capire che non intende restituirlo a Grillo, anche per evitare che lo usi lanciando un'altra forza politica.

La polemica si è allargata inevitabilmente ai vertici, del presente e del passato, del movimento. Tra questi anche la presidente della Regione Alessandra Todde, risoluta nel ribadire che «a me di Grillo non interessa nulla, io sono preoccupata e interessata alla mia comunità, al fatto che dobbiamo definire chi siamo. Poi se qualcuno guarda semplicemente al passato perché vuole fare come Crono che si mangia i suoi figli, non è un problema mio».

