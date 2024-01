«Nuove fogne a Torre delle Stelle» 

«Ecco tutto quello che serve per ridare nuova vita a Torre delle Stelle». Il novantunenne Gesualdo Gorini, a nome dei residenti di cui è il decano, ha scritto una mail alle due amministrazioni comunali di Sinnai e Maracalagonis in vista della prossima estate. «Le mareggiate hanno riportato sabbia in abbondanza a Gennemari ma non basta. Occorre la sistemazione delle strade polverose di tutta Torre delle Stelle e del parcheggio di Cannesisa, il rinnovamento dell’illuminazione, la regolamentazione degli accessi spiaggia. Dal Consiglio comunale di Maracalagonis ci aspettiamo l’approvazione del P.A.E.S.(Piano per l’energia sostenibile) per poter fruire dei contributi per il fotovoltaico sui mille tetti di Torre, il riconoscimento dello status di “frazione”. Occorre poi che Comuni, Egas ed Abbanoa realizzino la nuova rete idrica e fognaria». (ant. ser.)

