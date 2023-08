Nuove fogne a Santo Stefano, stanziati 3,6 milioni di euro 

Arriva l’ok del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica per quattro progetti presentati da Egas, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna. Il finanziamento totale con il Pnrr, è di oltre 25 milioni di euro per interventi di riqualificazione e adeguamento degli schemi fognari e depurativi in alcune zone della Sardegna tra cui anche gli impianti di Quartu e Cagliari-Is Arenas. Ad attuare i progetti come ente esecutore sarà Abbanoa.

Oltre 3,6 milioni di euro serviranno appunto per il riordino e la razionalizzazione della rete fognaria della città con il completamento del primo lotto del sistema fognario nella “Zona Musicisti” in aggiunta al finanziamento già in essere di 2,24 milioni. Si tratta di un’opera importantissima e attesa da anni. Proprio il quartiere di Santo Stefano è quello che soffre di più allagamenti e tracimazioni fognarie ogni volta che piove e il punto più critico risulta sempre quello tra via Della Musica e via Turati. L’intervento previsto consentirà inoltre di convogliare i reflui provenienti da Settimo, Maracalagonis e Sinnai verso il depuratore consortile di Cagliari e contribuirà, inoltre, spiega Egas in una nota «alla riorganizzazione del sistema della rete fognaria emissaria del centro urbano quartese ed in particolare a ridurre gli oneri gestionali e i problemi riguardanti diversi impianti di sollevamento attualmente in uso, oltre a migliorare il servizio in particolare in via della Musica». A Cagliari, le opere previste permetteranno il riutilizzo dei reflui per l’ irrigazione.

