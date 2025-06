Nuove economie tra giovani e inclusione 

Il titolo delle quattro giornate del Festival dello Sviluppo creato da Legacoop e Dromos “Immagina-Perché domani”, dice abbastanza. Dopo i tre successi degli anni scorsi, Claudio Atzori, presidente di Legacoop regionale e vice nazionale con delega al Mezzogiorno e Salvatore Corona, patron e direttore artistico di “Dromos” hanno arricchito il cartellone, presentato d’intesa con il direttore della Università oristanese Francesco Asquer, l’assessore alla cultura Luigi Mureddu e il presidente provinciale Legacoop Gabriele Chessa.

Temi e sviluppo

Da mercoledì 25 a sabato 28 il chiostro del Carmine ospiterà incontri, dibattiti, presentazione di libri con relatori di valenza nazionale e internazionale, piazza Duomo momenti serali culturali e spettacoli. I temi oltre a percorrere l’attualità immaginano il futuro della Sardegna e dell’Italia incrociando economia e sviluppo. Si parlerà di protagonismo giovanile e sviluppo delle nuove generazioni, sfida climatica e transizione ecologica, povertà culturale, dell’abitare sostenibile e come conciliare il lavoro dignitoso e la vita sociale.

Cooperazione

Ad aprire il festival la tappa sarda della Biennale dell’Economia Cooperativa, una delle sei tappe principali che concorreranno all’edizione 2026 a Milano in occasione del 140esimo della fondazione di Legacoop e del Movimento Cooperativo in Italia. «Un’occasione unica, ha sottolineato Claudio Atzori, per approfondire il contributo della cooperazione nello sviluppo economico e sociale del Paese». Tra i tanti ospiti il presidente di Legacoop nazionale Simone Gamberini, il rettore dell’Università Federico II di Napoli Matteo Lorito, Luca Bianchi direttore della Svimez, l’economista Fabrizio Barca, l’assessora regionale Desirè Manca, il presidente della Fondazione Sardegna Giacomo Spissu, Giovanna Melandri presidente della Social Impact, la giornalista Francesca Schianchi. La prima giornata sarà dedicata al tema: cooperare per un Mezzogiorno sostenibile; il 26 si parlerà di cultura come leva di equità, sviluppo e inclusione; il 27 di giovani, casa, lavoro e vita sociale. Si chiude sabato 27 con le disabilità, inclusione e partecipazione. Per la parte spettacoli giovedì 26 concerto di Giulia Mei, venerdì di Francesco Renga e infine sabato lo spettacolo teatrale “Diversi noi” e il concerto per le vie del centro della Seuinstreet band.

