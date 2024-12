Nuove discariche nonostante i controlli 

Non si fermano gli abbandoni indiscriminati di rifiuti nelle strade cittadine. Perché se è vero che, almeno in centro, non si vedono quasi più le buste gettate ad ogni angolo, è altrettanto vero che continuano a sbucare le discariche nei soliti punti critici.

È il caso ad esempio dell’incrocio tra via Bonaria e via Rosas, dove sotto il cartello che indica la presenza di una telecamera, si lascia di tutto; materassi, mobili, buste e ingombranti di vario genere. Eppure soprattutto per il ritiro degli ingombranti basta prenotare comodamente via mail, lasciare ciò che si deve fuori di casa e attendere il passaggio della De Vizia. Cosa che però non può fare chi non è iscritto alla Tari e che per questo è il maggiore indiziato e responsabile di queste situazioni.

Una grossa mano nella prevenzione delle discariche la stanno dando le fototrappole. Le apparecchiature in dotazione alla Polizia locale realizzano video ad alta definizione anche la notte e scattano solo quando si verificano abbandoni. Ogni settimana vengono spostate nelle zone più a rischio dove vengono alimentate discariche sia nel centro abitato come Pirastu, la zona industriale di Sa Serrixedda e via Fiume, oppure nel litorale come in via San Martino, via Santu Lianu e via Leonardo da Vinci.

Ed è proprio nella periferia della città che ci sono le situazioni più critiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA