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Olbia.
26 settembre 2026 alle 00:32

Nuove costruzioni, Nizzi abbassa il tetto 

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Piano Casa in Consiglio comunale. Ieri sul tavolo dei lavori dell'Aula una delibera per disciplinare le altezze degli edifici di alcune zone di rilevante valenza urbanistica. In vigore tra qualche giorno, la delibera (approvata con i soli voti della maggioranza) riduce l'altezza delle nuove costruzioni: attualmente di ventuno metri, nelle zone comprese tra le vie Vittorio Veneto, Barcellona e Fausto Noce e tra le vie Mameli, Regina Elena e Redipuglia, gli immobili non potranno svettare più di tredici metri ed essere più alti di quattro piani. Le disposizioni sono state adottate per evitare che nuove cubature potessero impattare con lo sviluppo urbanistico armonico, in attesa dell'adozione di un Piano particolareggiato che disciplini l'edificazione nelle zone B1, già allo studio dei tecnici comunali. il sindaco, Settimo Nizzi, ha precisato che la delibera presentata dall'assessore all’Urbanistica, Bastianino Monni, sarà immediatamente esecutiva e blocca tutti gli iter delle richieste avanzate per edificare con le vecchie misure.

«Non siamo contrari al cosa ma al come», ha commentato il consigliere del Pd, Gianluca Corda, contestando «la politica degli interventi spot che rincorrono le criticità a macchia di leopardo e creano disparità tra i cittadini, tra quelli che, negli anni passati, hanno potuto sfruttare i bonus del Piano Casa e chi, negli stessi isolati, a distanza di tempo, deve fare i conti con le regole che cambiano».

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