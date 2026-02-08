Nuove condotte per ridurre il rischio di allagamenti 

Sono in corso a Guspini i lavori alla rete idrica in prossimità della rotatoria tra viale Di Vittorio e l’asse mediano, dove sono state sostituite le condotte esistenti per migliorare il deflusso delle acque e ridurre gli allagamenti in caso di forti piogge.

«In alcuni punti del paese esistono pericoli idraulici - dice Filippo Usai, consigliere comunale di maggioranza – In particolare nella località de Su Legau e in tutta la zona della parte bassa di viale di Vittorio e la zona C3V, in via Carducci in cui passa il canale tombato fino a via Boccaccio e nella zona di via Verdi e via Dante».

Gli interventi puntano a eliminare gli accumuli d'acqua, che spesso hanno creato danni alle abitazioni e disagi ai residenti. «La raccolta e la gestione delle acque piovane sono fondamentali per mitigare gli effetti dei nubifragi – dice Luigi Montis, residente nei pressi della rotonda posta fra via Marat e viale di Vittorio – in particolare nelle aree urbane dove la forte impermeabilizzazione del suolo causa allagamenti e sovraccarica i sistemi fognari esistenti dimensionati nel 1960, ma attualmente non più idonei a raccogliere l’acqua».