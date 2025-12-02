VaiOnline
Sestu.
03 dicembre 2025 alle 00:32

Nuove condotte, domani disagi al servizio idrico 

Ancora rinnovamenti alla rete idrica di Sestu, accompagnati da una temporanea interruzione del servizio. Domani i tecnici di Abbanoa effettueranno il collegamento delle nuove condotte alla rete idrica, nell’incrocio tra via Monte Santo e via Col Del Rosso. L’erogazione dell’acqua sarà interrotta dalle 8.30 alle 17.30, durante i lavori, «alle utenze situate a sud delle vie Giulio Cesare e Piave: previsti cali di pressione e temporanee interruzioni nell’area urbana indicata, ma non si escludono cali di pressione e portata anche nelle altre zone dell’abitato», spiega Abbanoa. Continuano dunque i lavori per rinnovare una rete idrica troppo vecchia, con condotte moderne. Abbanoa ha investito più di un milione di euro. Sarà cura dei tecnici far riprendere l’erogazione dell’acqua il prima possibile, e potrebbero verificarsi per breve tempo fenomeni di torbidità o bassa pressione.Qualsiasi anomalia si può segnalare al numero verde di Abbanoa 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

RIPRODUZIONE RISERVATA

