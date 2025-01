Nuove comparse per il film su Tuerredda 

Con l’inizio delle riprese previsto per febbraio, oggi e domani si svolgeranno a Teulada nella Casa Sanjust in piazza Parrocchia gli ultimi incontri con le persone che intendono fare le comparse nel film che sarà girato tra Cagliari, Tuerredda e Teulada.

A differenza delle altre selezioni nei prossimi giorni saranno vagliate a cura dell’Associazione culturale Zenith anche le offerte di collaborazione di chi intende lavorare alla preparazione dei set nei quali saranno effettuate le riprese, perciò esperti di edilizia e falegnameria oltre qualifiche specifiche che saranno comunicate durante il casting finale.

Il casolare/furriadroxu di Ovidio Marras (ilpastore che fermò la costruzione del resort di Tuerredda) torna dunque sotto la luce dei riflettori in quello che si annuncia un evento di grande rilievo per Teulada e per i paesi dei dintorni. (s. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA