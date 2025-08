Nuove commissioni consiliari al lavoro dopo le elezioni  

A Monastir sono state formate le nuove commissioni consiliari. Il Consiglio comunale ha confermato le cinque squadre di lavoro individuate già nel 2020, ognuna con un compito specifico: scrivere e aggiornare i regolamenti interni al Comune, occuparsi delle questioni finanziarie, organizzare eventi, attività per i giovani e valorizzare il patrimonio culturale, seguire le attività locali e il turismo e affrontare i temi di agricoltura, verde pubblico e tutela ambientale.

Ogni gruppo è composto da sei consiglieri: quattro della maggioranza, due della minoranza e un supplente per ciascuna parte. La commissione Statuto e regolamenti è composta da Maria Franca Murgia, Cinzia Manca, Giuseppe Cinus, Giovanni Battista Loi per la maggioranza e Luigi Perra e Tiziana Pinna per l’opposizione. In quella che si occuperà del bilancio siedono Loi, Carla Perria, Erika Giorgia Carta e Marco Piga insieme ai due consiglieri di minoranza Alessio Marotto e Romano Schirru.

Per la commissione Sport, cultura, spettacolo, istruzione, associazionismo, beni culturali e politiche giovanili sono stati designati Maria Giulia Putzu, Cinus, Carta, Manca affiancati da Schirru e Marotto. Il gruppo che lavora alle Attività produttive, commercio, turismo e artigianato vede al lavoro Piga, Perria, Carta e Manca insieme ai due consiglieri di minoranza Perra e Pinna. Infine la commissione Agricoltura e ambiente è composta da Cinus, Loi, Carta e Putzu e da Schirru e Perra per l’opposizione. (y. m.)

