Nuove cisterne per evitare le autobotti 

No agli allarmismi, no alle rincorse del consenso: verrebbe da dire che il sindaco di Serramanna Gabriele Littera, attaccato su più fronti in un’aula consiliare aperta anche agli interventi esterni, getta acqua sul fuoco. Non fosse che l’acqua, in paese, è scarsissima. Lo dice lui stesso: «La portata dei pozzi, rispetto all’anno scorso, è calata di 500 metri cubi. L’8 aprile scorso pescavamo 2.905 metri cubi al giorno: un anno fa eravamo a 3.325. Ci sono zone, come la lottizzazione di San Leonardo, dove si resta senz’acqua anche per una settimana di fila».

Al centro del Consiglio comunale di ieri sera c’era proprio la preziosa risorsa idrica e le modalità con cui Serramanna (Comune ancora autonomo da Abbanoa, ma chissà per quanto) la gestisce attualmente e la gestirà in futuro. «Realizzeremo serbatoi in diverse zone del paese e li alimenteremo con acqua nostra: questo ci consentirà di evitare il ricorso alle autobotti», promette Littera. Che ha difeso l’ordinanza con cui, un mese e mezzo fa, ha posto dei limiti al consumo non potabile: vietato lavare l’auto, vietato innaffiare i giardini se non dopo una cert’ora. Poi l’impegno: «Nessun passaggio ad Abbanoa». Alla quale, è vero, qualche settimana fa il Comune ha chiesto un allaccio: «Speriamo non serva mai – ha spiegato il sindaco – ma qualora dovessimo trovarci in emergenza, ci consentirebbe di dare acqua a tutte le famiglie».

Sistema da rivedere

A descrivere le pessime condizioni del sistema acquedotto a Serramanna, poco prima, era stato Danilo Migliorini, direttore del distretto sardo di Engie Italia, con cui il Comune ha stretto un accordo di partenariato pubblico-privato. «Perdite elevate, impossibilità di sapere quanta acqua viene immessa in rete e quanta se ne consuma»: insomma, un colabrodo. «Abbiamo proposto di razionalizzare sistema di distribuzione e impianti dismettendo il torrino di via Sassari. Vogliamo dare l’acqua a pressione costante. E sostituire tutti i contatori, 3.600, con altri in grado di individuare eventuali perdite nella rete: con le letture da remoto, consentiranno una puntuale rendicontazione dei consumi e una bollettazione precisa. Il costo di questo investimento non è a carico dei cittadini».

Il dibattito

Che sarebbe stato un Consiglio animato lo si era capito subito: undici le richieste di interventi esterni pervenute al presidente del Consiglio Marco Maccioni. Primo a parlare il consigliere d’opposizione Gigi Piano: «Si è perso tempo prezioso, il sindaco è sempre parso poco propenso a dare informazioni sulla vicenda», ha attaccato. Quindi Antonio Ara, vicepresidente dell’associazione XFragile: «Da decenni non abbiamo un servizio idrico degno di questo nome». Dino Maccioni, Comitato etico Mondo migliore, contrarissimo a ogni ipotesi di passaggio ad Abbanoa: «Nei pozzi – ha sostenuto – non vi è nessuna criticità. Dove sono le certificazioni sui pozzi in secca?» Efisio Perra, presidente del Consorzio di Bonifica per la Sardegna meridionale, ha tracciato un quadro della situazione nei campi: «Risorse idriche ridotte del 30 per cento rispetto all’anno scorso, è un momento drammatico. Stiamo dialogando col Cisa per l’utilizzo delle acque reflue depurate». A testa bassa Tifany Podda, portavoce del Comitato Serramanna contro Abbanoa: «Sindaco, dovreste vergognarvi». Le ha risposto Lorenzo Ara, capogruppo di maggioranza: «Il sindaco non è solo. Siamo in dodici e non ci vergogniamo: non abbiamo nascosto nulla ai cittadini, aspettiamo anche noi l’esito del ricorso al Consiglio di Stato».

Cisterne vuote

Accorato l’intervento di Aldo Dessì, del comitato residenti di via Melis, una delle zone del paese dove arriva meno acqua: «Non arriva nemmeno per quelle tre ore che ci consentivano di riempire le cisterne. C’è chi va a fare scorta da parenti. L’allaccio ad Abbanoa? Non siamo contrari, ci interessa solo avere l’acqua, non importa da dove arriva». Di nuovo Piano: «Nemmeno noi siamo contrari all’allaccio Abbanoa di soccorso, né alle autobotti». Il consigliere di minoranza Carlo Pahler: «Sindaco, ci dica chiaramente: siamo in grado di gestire la rete idrica del Comune?»

