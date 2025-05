«Nuove circonvallazioni e strade da asfaltare» 

Sistemare il fondo di diverse strade; prendere in carico un tratto della Provinciale 15 per Maracalagonis; realizzare il collegamento con la fermata della metro di Settimo; portare a compimento almeno la progettazione della circonvallazione che unirà la zona della Pineta all’ingresso del centro abitato. Tanti desideri che a Sinnai diventeranno, nelle intenzioni, interventi reali. In parte messi su carta, in parte già in via di esecuzione.

Interventi

Non solo nuovi sensi di marcia o zone di sosta col disco orario. L’amministrazione cittadina ha in corso altri lavori e, in base ai fondi che riuscirà a ottenere, ne metterà in campo di ulteriori per asfaltare chilometri di tracciati, alcuni ancora in terra battuta, e «migliorare sicurezza e viabilità», sottolinea la sindaca Barbara Pusceddu. Non semplice, vista la cronica carenza di denaro. Stendere il bitume e completare sotto servizi, cunette, illuminazione e quant’altro costa. Centinaia di migliaia di euro, se non milioni.

I fondi

«L’obiettivo è partecipare ai bandi regionali» per recuperare quanti più fondi possibile, rimarca la prima cittadina, mentre parallelamente «useremo una parte dell’avanzo di bilancio per piccole manutenzioni». Saranno sistemati «i marciapiedi più a rischio» e si interverrà sulle strade di Solanas e di Tasonis, la frazione alle pendici delle montagne. Intanto per ottenere l’aiuto da viale Trento è necessario «avere già i progetti», senza i quali difficilmente si recupererebbero le somme necessarie.

Quando i soldi arriveranno si penserà a rifare l’asfalto nelle vie «Sant’Elena, dopo la canalizzazione delle acque bianche, Marconi e Roccheddas e nei quartieri di Sant’Isidoro, della Pineta, di San Cosimo e via Pintor». Opera quest’ultima «legata alla sistemazione della circonvallazione», aggiunge Pusceddu. Cioè la strada che connette la Provinciale 15 alla periferia nord di Sinnai, dove si trovano l’ecocentro e la cava. In questo caso «serviranno oltre 200mila euro» ricavati dal bilancio e da finanziamenti regionali: un collegamento che evita a decine di mezzi pesanti di transitare per il centro abitato. Sarà sistemato il fondo, arriveranno nuove illuminazione e segnaletica, saranno messi in sicurezza incroci, cunette, guadi, ponti. E da lì partirà un’altra strada per via Caravaggio.

Circonvallazioni

C’è poi l’accordo con la Città metropolitana per il passaggio al Comune della competenza sul tratto della Provinciale 15 che dall’uscita del paese arriva alla prima rotatoria (in direzione Maracalagonis) all’altezza di zona industriale e centro commerciale. «Lì realizzeremo dossi e attraversamenti». E poi il progetto, fermo da anni, di un’altra circonvallazione che dalla rotatoria che si trova nell’altro ingresso di Sinnai, davanti al cimitero, condurrà alla zona della pineta passando all’esterno del centro abitato: opera dal costo importante («vari milioni») per studi, tracciato, espropri e ponti. Poi dalla pineta partirà il collegamento per la stazione dei treni di Settimo. I tempi? «Non brevi, ma è un nostro obiettivo. Anche solo predisporre il progetto, senza il quale non si parteciperebbe al bando». Infine a Solanas ci sono lavori per un milione col miglioramento dell’accesso e il collegamento pedonale tra la zona alta di San Giuseppe e la zona bassa lungo la Provinciale 17.

Sicurezza

«Il paese si sta allargando e dobbiamo migliorare la viabilità evitando di saturare il centro», aggiunge la sindaca, «molti residenti oggi per andare al lavoro utilizzano le circonvallazioni e dobbiamo renderle più sicure valorizzando al contempo i collegamenti interni per non danneggiare gli esercizi commerciali». L’obiettivo «è la sicurezza», ma prima servono i soldi.

