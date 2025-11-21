Nuove cassette postali nelle zone periferiche 

A Samassi sono state installate le prime cassette postali modulari dedicate ai residenti delle zone periferiche e rurali. Un servizio atteso da anni, che consentirà finalmente alle famiglie delle case sparse di ritirare la posta in punti accessibili e disponibili in qualsiasi momento. Le strutture sono state posizionate in via Serrenti angolo via Marco Polo, in via Einstein angolo via Vallermosa e in via Cagliari.

«Ho raccolto un’esigenza che c’era da tanti anni – dice il vicesindaco Giacomo Onnis –. Ci siamo impegnati molto per trovare una soluzione: abbiamo chiamato, mandato lettere, ma non abbiamo mai avuto riscontro, finché poi non abbiamo trovato disponibilità da parte dell’ufficio di riferimento per quanto riguarda la corrispondenza di Ussana che si è preso in carico la problematica. Visto che le prime richieste dai residenti delle case sparse risale al 2010, è una grande conquista».

Conclusa l’installazione, parte ora la seconda fase: il Comune raccoglierà le richieste dei cittadini interessati, che verranno poi inoltrate a Poste Italiane. Sarà l’ufficio postale a individuare una data per l’avvio dei contratti e la consegna delle chiavi. Una volta assegnata la cassetta, ogni residente dovrà comunicare il nuovo indirizzo alle proprie utenze.

