Nuove case popolari nella zona di via Lombardia 

Ventiquattro nuove abitazioni a disposizione dei capoterresi che non trovano un alloggio né in affitto né da acquistare a prezzi contenuti. Il Comune ha pubblicato sul sito istituzionale una manifestazione di interessa rivolta alle imprese edili che si dimostreranno interessate a realizzare le nuove costruzioni di edilizia (Piano per l’Edilizia Economica e Popolare), da destinare alla vendita o alla locazione a prezzi calmierati secondo criteri e graduatorie comunali.

«La situazione – spiega la vice sindaca Silvia Sorgia – a Capoterra è difficile per chi cerca una casa. In tanti si presentano in Municipio per chiedere aiuto al Comune perché i prezzi sono alle stelle. Da qui la decisione di destinare all’edilizia popolare un terreno di 6mila metri quadrati nella zona di via Lombardia. La manifestazione di interesse scade il 13 gennaio. Parleremo con le imprese edile che saranno interessate a lavorare a questo progetto del Comune per capire come proseguire: bisogna capire se sarà preferibile che costruiscano gli alloggi per conto del Comune oppure se li realizzeranno in quell’area con l’obbligo di venderli o affittare gli immobili a prezzi concordati e in base alle graduatorie».

Di recente il Comune ha aggiornato la lista dei senzatetto, anche perché Area deve assegnare un alloggio popolare di recente liberato e deve poi risistemarne altri due attualmente bisognosi di numerosi interventi. «Circa ottanta persone hanno fatto domanda di alloggi popolari», prosegue la vice sindaca Sorgia, «un numero che spiega bene la fame di alloggi dei capoterresi». (i. m.)

