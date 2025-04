Nuove case e una piazza, via libera alla lottizzazione 

Niente più terreno incolto e in arrivo nuove case ed una piazza in un luogo dove attualmente non c’è che un vuoto urbano, senza utilizzi.

Dovrebbe accadere tra via Vittorio Veneto e via Meucci a Sestu. Lo annuncia il vicesindaco e assessore all’Arredo Urbano e Traffico Massimiliano Bullita. «Abbiamo approvato in consiglio comunale pochi giorni fa questa nuova lottizzazione», le sue parole.

Il progetto

Nascerà un luogo dove potranno abitare non solo persone ma anche sogni e speranze, la casa, un rifugio, il bene più importante per tutti. Sestu resta infatti uno dei Comuni dell’hinterland dove si costruisce di più. «Questa lottizzazione consentirà al proponente di realizzare quattro unità a schiera prospicienti la via Veneto, mentre la restante area in cessione verrà accorpata alla vicina piazza Baden Powell, che così guadagnerà più di mille metri quadrati di superficie», continua Bullita. «I lavori previsti nelle cessioni consistono nella realizzazione dei camminamenti, la razionalizzazione delle alberature esistenti, l’installazione delle panchine e dell’illuminazione pubblica».

Area degradata

Un intervento edilizio e urbanistico importante che cambierà dunque il volto di una zona centrale della città. Nessuna tempistica per ora è stata definita, il lavoro è gestito da privati e quindi bisognerà attendere che le ruspe accendano i motori. Ma via Meucci da anni ha anche un fondo stradale distrutto, con buche enormi; colpa di un problema di competenze e di proprietà dei terreni e le loro pertinenze.

Purtroppo qui spesso qualcuno è caduto, e sono stati anche chiesti risarcimenti. «L’unico rammarico», continua Bullita, «è che purtroppo la lottizzazione non riguarda l’intero comparto, cosa che ci avrebbe consentito di sistemare finalmente il tratto finale della via Meucci, ma solo uno stralcio, ovvero una piccola parte confinante con la piazza Baden Powell».

L’asfalto

Di conseguenza il fondo stradale di via Meucci non potrà ancora essere rifatto. «La speranza è che quanto prima anche la restante parte del comparto venga lottizzata, così da sistemare definitivamente anche questo spazio», conclude il vicesindaco.

Per la prima cittadina Paola Secci, «ampliare e rendere gli spazi pubblici più verdi e attrezzati è uno dei nostri obiettivi. In questo caso sia il pubblico che il privato hanno raggiunto un ottimo risultato».

