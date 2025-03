Nuove cabine Enel, disagi e proteste 

Efficientamento energetico e vantaggi per i cittadini di tutti i quartieri. Sono questi i punti di forza del piano finanziato col Pnrr che l’Enel sta portando avanti anche in città. Ma nell’attesa della conclusione dei lavori, non proprio così vicina, quelli che si vedono sono solo i disagi.

Non solo per i problemi al traffico e per le strade cantiere ma anche per il posizionamento delle grandi cabine, in pratica delle piccole casette colore giallo-marroncino che stanno facendo molto discutere.

Le proteste

E nel caso di viale Colombo sta suscitando enormi proteste. Questo perché la cabina, piazzata ieri, si trova proprio davanti alle attività commerciali e alle palazzine tanto che adesso residenti e commercianti hanno avviato una raccolta di firme per chiederne lo spostamento.Lo spiazzo dove è stata installata la cabina, era stato venduto dal Comune all’Enel, proprio nel bel mezzo di quella via del Mare che si sta cercando in tutti o modi di rivitalizzare.

E così adesso dalla finestra del suo salone di parrucchiera ed estetista, Francesca Balzano, non vede più il parco Monsignor Pala ma una costruzione che copre anche l’insegna. «Sono molto arrabbiata perché nessuno ci ha informato di quello che dovevano fare» dice la donna, «venerdì ho visto questi segni per terra e ieri sono arrivata in salone e mi sono trovata davanti questa cabina che sta proprio di fronte a me. Nessuna delle attività e dei residenti era stato avvisato e ci siamo trovati davanti al fatto compiuto. Tutto questo ci creerà enormi problemi. Io avevo preso in affitto questo locale proprio per la vista e adesso mi trovo in queste condizioni».

A pochi passi dalla cabina c’è anche la Farmacia di Mauro Carai che dice: «Io non sono un tecnico ma mi chiedo: c’era davvero bisogno di sistemare questa cabina qui davanti? Non si poteva trovare un altro posto? Si parla tanto della via del mare e poi installano questa sorta di costruzione così impattante».

La mappa

Perché tutto si può dire ma non certo che le cabine di media tensione siano piccole: in tutto 5,70 metri per 2,50 di un colore non proprio allegro. Ne saranno sistemate in totale 29 tra il centro e nel litorale. La maggior parte nei cortili delle scuole le altre nelle vie Turati (nel cortile della clinica), Copernico, Umbria, Fadda e nella zona di Is Paris dove c’è il campo di calcio a Flumini.

«Io abito proprio nel palazzo di fronte a cui hanno messo la cabina» dice Maria Simbula, «e trovo davvero assurdo che nessuno ci abbia consultato prima di fare una cosa del genere. C’era bisogno di metterla proprio qui davanti? Penso soprattutto a quelle povere attività a cui stanno creando un grave danno».Dello stesso parere Mario Congera: «Non mi sembra giusto quello che hanno fatto, in un punto come questo, in una strada che porta al mare».

