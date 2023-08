Nuove borse di studio e attestati di merito per i ragazzi più bravi 

Un attestato e una borsa di studio per gli studenti meritevoli, che frequentano le scuole secondarie di primo grado cittadine. È quanto disposto dall’assessorato comunale alla pubblica istruzione che, ieri a Palazzo Bacaredda, ha presentato il nuovo bando con scadenza alle 12 del prossimo 25 agosto (domande esclusivamente via Pec all'indirizzo protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it).

«Abbiamo voluto istituzionalizzare le borse di studio per studenti meritevoli perché, dopo l'esperimento dello scorso anno, vogliamo arrivare in maniera capillare a quanti più beneficiari possibile», ha spiegato l’assessora Marina Adamo, «con un ulteriore doppio obiettivo: premiare il merito dei ragazzi per far capire loro quanto sia importante dare il massimo impegno nella scuola e nella vita, ma anche contrastare il fenomeno della dispersione scolastica grazie non solo a un attestato di merito ma anche ad un contributo economico».

Per partecipare, oltre alla frequenza in una scuola cittadina, bisogna essere residenti nel Comune di Cagliari e aver riportato una votazione finale pari almeno al nove. Dal 9 in su (10 e 10 e lode) si avrà il diritto di ottenere un attestato di merito, a prescindere dalla situazione reddituale della famiglia di appartenenza.

Per ottenere il contributo economico della borsa di studio, invece, sarà necessario non solo aver chiuso l'anno scolastico con 10 o 10 e lode, ma anche avere una attestazione Isee inferiore ai 25 mila euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA