Nuove bonifiche e programmi per tenere pulita la città  

Comune e Gesenu rafforzano le iniziative per tenere pulita la città. Una delle azioni più importanti sarà un progetto relativo al campo rom di piazza della Pace. Oltre alla bonifica, ci sarà una campagna informativa sul corretto conferimento dei rifiuti e saranno posizionati 7 cassonetti.

Per prevenire ulteriori abbandoni indiscriminati, sempre presso il campo rom, Comune, Gesenu, gli assistenti sociali, la polizia locale e ambientale vigileranno nei giorni e negli orari di conferimento. Questi ultimi verranno indicati in un regolamento specifico che l’amministrazione emanerà a breve. «Interveniamo in una delle zone più critiche per quanto riguarda gli abbandoni di rifiuti, insieme all’area vicino alla Cittadella universitaria», dice il sindaco Tomaso Locci. «A breve, con l'avanzo di amministrazione, acquisteremo cestini stradali, compresi quelli per le deiezioni canine», aggiunge, ricordando che sta per essere operativo un punto provvisorio di raccolta di ingombranti e Raee, in via Cesare Cabras: «Inizialmente previsto in via Capo Comino, ma i residenti erano contrari e li abbiamo ascoltati». Sull’ecocentro Locci dice che la conferenza di servizi terminerà a fine settembre, poi si porterà il progetto definitivo in Giunta e i lavori «se non ci saranno intoppi, dovrebbero partire a gennaio». (ste.lap.)

RIPRODUZIONE RISERVATA