Nuove barriere lungo il canale 

Sono cominciati i lavori per la realizzazione delle barriere di protezione del traffico veicolare lungo il nuovo Canale Sa Serra. Si tratta di strutture ecologiche e sostenibili realizzate con un guardrail sia in acciaio zincato sia in acciaio a più alta resistenza, chiamato acciaio "Corten". Un materiale trattato in maniera tale che a contatto con l'atmosfera si crei una reazione automatica che lo protegge dalla ruggine.

E proprio il suo colore simile alla ruggine ha indotto in inganno alcuni decimesi che hanno innescato sui social una polemica pensando si trattasse di guardrail vecchi. In realtà, come spiega la sindaca Anna Paola Marongiu, «è un sistema di protezione innovativo corredato anche di illuminazione a led: il primo realizzato in Sardegna». I lavori rientrano nel progetto finanziato con circa un milione di euro della Protezione civile, stanziati in seguito all'alluvione del 2018, per la mitigazione del rischio idrogeologico. La zona si allaga ogni volta che si verificano precipitazioni più abbondanti del normale, per questo è stato realizzato un canale a cielo aperto, visto che quello originario era stato tombato, finiti i lavori l'area non sarà più ad alto rischio idrogeologico e spariranno anche i vincoli di edificabilità dei terreni. (c. m.)

