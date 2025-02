«Nuove banchine? Sono inutili» 

Negli ultimi sei anni investimenti per 25 milioni di euro, e a breve il via ai lavori per il nuovo terminal riservato ai croceristi. Queste le novità emerse ieri durante il confronto convocato dal prefetto, Salvatore Angieri, per fare il punto su progetti e lavori nel porto di Oristano-Santa Giusta.

Il punto

In Prefettura si sono incontrati oltre ad amministratori locali anche il presidente del Consorzio industriale, i rappresentanti di Rete ferroviaria italiana, il comandante della Capitaneria, la direttrice dell’Agenzia delle Dogane e il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale. E proprio a Massimo Deiana il compito di illustrare il resoconto dei lavori degli ultimi 6 anni per investimenti pari a 25 milioni di euro, e la presentazione degli interventi che verranno completati a breve come il rifacimento delle banchine, dei piazzali nonché «la consegna entro il mese dei lavori che sono stati appaltati per oltre 7 milioni per il rifacimento dell'ex sede dei vigili del fuoco, dove risiederanno i nuovi uffici della autorità portuale e un terminal a disposizione del traffico crocieristico». Secondo Deiana «ancora si sottovaluta l’imponenza degli investimenti fatti: la nuova delimitazione per la security è costata un milione e per i prefabbricati è stata bandita una gara da 560mila euro euro. E poi c’è la gara da 3 milioni di euro per quattro anni di security ma questo qualcuno ogni tanto lo dimentica».

La polemica

La polemica però è nata sugli spazi di attracco del porto; il Consorzio industriale sostiene di non avere più aree e chiede un allungamento del canale di ingresso. Ma sul tavolo c’è il protocollo di intesa tra Rfi, Autorità di sistema portuale e Consorzio per definire il trasferimento del raccordo ferroviario dal porto di Golfo Aranci a Oristano. Per rendere operativo il raccordo sembra che Rfi chieda la realizzazione di un nuovo braccio di carico, un’opera che secondo il presidente del Consorzio, Gianluigi Carta, potrebbe inficiare gli attracchi esistenti delle navi da carico per le merci rinfuse e sottrarre slot alle imprese: «Tutti gli spazi a mare disponibili li abbiamo venduti a aziende che nei prossimi anni li utilizzeranno e abbiamo ulteriori richieste che non riusciamo a soddisfare». La risposta di Deiana è lapidaria: «Oggi il porto è impegnato per circa un terzo della sua capacità; quindi è inutile dire che bisogna fare nuove banchine o che non ci sono spazi, si faranno quando e se il porto avrà una crisi di capacità».

L’accusa

Sulla questione del raccordo ferroviario Deiana chiarisce: «Non è vero che si deve fare un altro braccio, il Consorzio si sta occupando di cose che non lo riguardano. Noi sappiamo fare il nostro mestiere, che è quello di far funzionare un porto, cosa che il Consorzio non ha dimostrato di saper fare in precedenza. Ferrovie italiane ha tempi molto lunghi e la posizione del Consorzio ha rallentato un processo che noi faticosamente avevamo messo in piedi».

