Nuove banchine pedonali,  un progetto da 90mila euro 

Nuovi marciapiedi lungo via Nazionale di San Vito per migliorare sia la sicurezza dei pedoni che l’immagine del paese. Il progetto di fattibilità, per un totale di novantamila euro, è stato approvato dalla Giunta comunale e prevede il rifacimento dei marciapiedi esistenti su ambo i lati della via principale (si procederà alla demolizione di quelli esistenti) con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. È prevista inoltre la sostituzione di tutta la cartellonistica stradale presente in prossimità degli stessi marciapiedi. «Con questi lavori – sottolinea il sindaco Marco Antonio Siddi – ci sarà un notevole miglioramento della condizione di accessibilità e sicurezza in buona parte del paese». Un intervento importante «che costituisce un giusto presupposto – viene messo in evidenza nella relazione tecnica - per la sicurezza dell’intera popolazione».

In base al cronoprogramma si partirà dal marciapiede sul lato destro per poi chiudere i lavori – a partire dal momento in cui aprirà il cantiere – entro tre mesi. Un altro passo, insomma, per la sicurezza della viabilità nel centro urbano. Sempre per quanto riguarda la sicurezza lo scorso anno è stata fatta una sperimentazione in alcune strade con l’istituzione del senso unico. Esperimento riuscito a metà: in Via Venezia e in via Sassari, ad esempio, sarà ripristinato il doppio senso di circolazione. Resta invece il senso unico in via Napoli, via delle Mimose e via Verdi.

