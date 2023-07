Nuove bacheche nelle frazioni per informare la popolazione 

Nuove bacheche nelle frazioni di Is Atzoris, Is Manais, Is Pistis e Is Porcus nel territorio comunale di Perdaxius. «Serviranno – spiega il sindaco Gianluigi Loru – per l'affissione di comunicazioni di interesse pubblico come già avviene in altre fazioni del Comune». Un modo per essere maggiormente in contatto con la popolazione, soprattutto per con chi ha poca dimestichezza con il web: «Le bacheche – aggiunge, infatti, Loru – rappresentano non un semplice oggetto decorativo, bensì un modo attraverso il quale il Comune si congiunge con coloro che vivono distanti dal centro, per far vivere loro la comunità e far sentire la presenza delle istituzioni a chi vi abita». (m. g. p.)

