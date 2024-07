«Nuove autonomie, per la Regione sarda serve una riforma» 

Una Regione nuova, riformata. Più moderna ed efficiente, per rispondere alle esigenze dei sardi. È la proposta emersa dal convegno organizzato ieri a Cagliari dalla Cisl sarda, su “Enti locali-Enti intermedi-Regione: per una nuova governance e una nuova autonomia”, aperto dal segretario generale del sindacato, Pier Luigi Ledda. «La riforma è urgente e non rinviabile», ha detto Ledda, «affrontando le difficoltà di una governance istituzionale che mostra segni di crisi. La riforma deve includere anche la tutela del paesaggio e dei beni culturali. Bisogna promuovere una partecipazione equa e territoriale, coinvolgendo Comuni, Province ed enti intermedi».

Serve insomma «un nuovo patto costituzionale Stato-Regione che rafforzi il principio di sussidiarietà, favorendo decisioni a livello locale», ha aggiunto il segretario; e «un’amministrazione più snella» che «riduca i tempi di risposta e i costi operativi. La riforma è la chiave per liberare il potenziale dell'Isola e darle uno sviluppo sostenibile». Con quel patto troverà attuazione il riconoscimento dello status di insularità («battaglia storica della Cisl», ha ricordato Ledda), per «riconoscere all’Isola pari opportunità rispetto alle altre realtà del Paese e per rinegoziare poteri e risorse utili all’autogoverno dell’Isola».

La riforma del rapporto Regione-enti locali è «ineluttabile» anche secondo la governatrice Alessandra Todde, che ha aperto la tavola rotonda. Per il sindaco di Cagliari Massimo Zedda, «dopo anni di riforme e referendum la Regione deve riorganizzarsi e cominciare a delegare alle Province e ai Comuni». Questi ultimi «si occupano direttamente del cittadino – ha sottolineato Daniela Falconi, presidente di Anci Sardegna – nonché del progresso sociale delle comunità: ma devono essere messi nelle condizioni di farlo. Non serve un Consiglio regionale che dia mance, ma che ci aiuti a lavorare meglio».

Pietro Fois, amministratore straordinario della Provincia di Sassari, ha evidenziato la carenza di personale degli enti; l’eurodeputato del Pd Giuseppe Lupo ha puntato sulla battaglia in Europa in difesa delle isole, «ma diciamo no a un progetto di autonomia che spacca il Paese». Invece il deputato di FI Pietro Pittalis ha difeso la legge Calderoli sull’autonomia differenziata: «Le critiche demolitorie che sento sono incomprensibili, frutto di un’onda emotiva».

Nelle conclusioni, il segretario confederale nazionale della Cisl Ignazio Ganga ha raccomandato di «porsi il problema del rilancio dell’autonomia speciale nell’epoca dell’autonomia differenziata. È necessario riflettere su un nuovo Statuto, che rimetta al centro del confronto con lo Stato i valori dell’identità regionale e le ragioni dell’insularità, per una Sardegna più inclusiva, competitiva e produttiva».

