Via Trentino.
24 settembre 2025 alle 00:42

Nuove aule, sale letture e laboratori multimediali: completato il restyling dell’ex edificio di Geologia 

Sono stati finalmente riqualificati i nuovi spazi dell’ex edificio di Geologia in via Trentino, accanto allo stabile che ospitava l’Aula magna crollato nel 2021.

Ieri l’inaugurazione e la riapertura alla presenza del rettore Francesco Mola, della direttrice del Dipartimento di Lettere, lingue e beni culturali Tiziana Pontillo, del preside di Facoltà Antonello Mura, del prorettore alla Didattica Ignazio Putzu e dei dirigenti Roberto Alba e Antonella Sanna. Con l’avvio delle lezioni del nuovo anno accademico, gli studenti e le studentesse dei corsi di laurea magistrale in Lingue avranno dunque a disposizione nuove aule molto più confortevoli, i laboratori multimediali e le sale lettura.

Gli edifici sono stati oggetto di un importante intervento di ristrutturazione. «Con questo intervento l’Ateneo prosegue nel programma di riqualificazione e ammodernamento degli spazi universitari, investendo in infrastrutture più moderne, sicure ed efficienti, per garantire una migliore qualità della vita accademica», fanno sapere dall’ufficio stampa dell’Università.

