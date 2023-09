Nuove aule e fattoria didattica nell’asilo nido comunale 

È partito il 4 settembre il nuovo anno scolastico nell’asilo nido comunale Rosa Parks. Per la prima volta, il plesso scolastico di via Allende riesce ad ospitare 30 giovanissimi studenti tra i 0 i 3 anni (26 fino al recente passato) soddisfacendo interamente le domande di iscrizione pervenute.

Un incremento permesso dai lavori di ampliamento della struttura realizzati in tempi record sfruttando la pausa estiva. Lavori che hanno fatto nascere una nuova aula che rappresenta la novità di questo anno scolastico: «È un’aula Montessori - spiega la sindaca Debora Porrà - attrezzata con arredi e giochi raccomandati dall’Opera nazionale Montessori che l’hanno trasformata in un vero e proprio laboratorio educativo dedicato alle lezioni di vita pratica». Un’aula nella quale tutto è a misura di bambino e nella quale la libertà di muoversi e di agire spontaneamente vengono esaltate. «Nel nostro agrinido pubblico - aggiunge la sindaca - si cresce giocando in aula o all’aria aperta, sul prato verde o nell’aula didattica decentrata de S’Ortu Mannu, oppure insieme ai piccoli animali (conigli e galline dei quali gli studenti si prendono cura). Quanto alle tariffe di contribuzione sono state confermate quelle scorse con un costo pro capite per il 2023 di 750 euro. Stabilito anche l’accorpamento tra retta mensile e costo della mensa con le tariffe che ora prevedono una parte fissa (la retta) e una parte variabile (il servizio mensa).

