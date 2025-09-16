VaiOnline
X Factor.
17 settembre 2025 alle 00:20

Nuove audizioni Ci saranno  altri artisti sardi? 

Chissà se è destinata ad allungarsi la lista di artisti sardi che accederanno ai Bootcamp di X Factor 2025. Domani nuovo appuntamento su Sky con il talent che la scorsa settimana ha visto il cantautore di Sinnai Damiano Caddeo, in arte eroCaddeo, vincitore del Radiolina Contest di 4 anni fa, conquistare i giudici così come Mattia Pilloni, batterista di Arborea arruolato con i romani Plastic Haze. Ci saranno altri cantanti in arrivo dalla Sardegna pronti a convincere i giudici Achille Lauro, Francesco Gabbani, Paola Iezzi e Jake La Furia durante le selezioni di domani? Sarebbe un record visto che la nuova stagione si è aperta con il botto e l’audizione di eroCaddeo è una delle più riviste del talent di Sky.

L’inedito del ventisettenne nato a Modena ma cresciuto a Sinnai e ora trasferitosi a Torino per portare avanti il suo progetto musicale, si chiama “Punto” e si è aggiudicato i quattro sì dei giudici e un posto per i Bootcamp dell’edizione numero diciannove del talent di Sky. Stesso destino grazie al giudizio unanime dei giudici anche per la band Plastic Haze che sul palco si è esibita con “Time is running out” dei Muse e il batterista di Arborea Mattia Pilloni. Diplomato in batteria Jazz al Conservatorio santa Cecilia di Roma, Mattia è figlio d’arte: suo padre, Marco Pilloni, è stato il cantante dei Barritas.

