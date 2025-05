Nuove attrezzature per le società sportive 

Nuovi attrezzi per gli impianti sportivi comunali di Selargius. Panchine, pedane per l’atletica, palloni, reti, acquistate dal Comune che ha stanziato poco più di 100mila euro, oltre ai 170mila investiti - con l'avanzo in bilancio dello scorso anno - come contributi per le società sportive con sede in città. Attrezzi e arredi arrivati pochi giorni fa e che ora andranno distribuiti nei diversi impianti comunali. «Nel frattempo continuiamo a lavorare per riqualificare campi e palestre», evidenzia il sindaco Gigi Concu. «Abbiamo messo a norma e riaperto il campo di via delle Ginestre, sistemato la palestra scolastica di via Parigi e quella di via delle Begonie. E poi ci sono i lavori in corso e programmati nel polo sportivo Generale Porcu grazie ai fondi Pnrr e quelli della Regione». Interventi nel campo principale, nelle tribune e pista d’atletica, negli spogliatoi e quelli in corso per il campo di calcio in erba sintetica che dovrebbero essere completato entro fine estate.

