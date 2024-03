Nuove attività, i finanziamenti 

Quarantacinquemila euro a fondo perduto da suddividere fra tutte le nuove attività che apriranno a Villaputzu. Lo ha stabilito la Giunta comunale destinando, appunto, i contributi in arrivo dalla Stato «per l'avvio di attività commerciali, artigianali e agricole attraverso unità operative ubicate nel territorio del comune, ovvero intraprendano nuove attività economiche nel suddetto territorio comunale le quali siano regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese». Nel complesso i contributi per il triennio 2021-2023 ammontano a 133mila euro. Risorse che possono essere concesse per l’adeguamento di immobili comunali da concedere in comodato d’uso, a favore di chi trasferisce la propria residenza nei Comuni delle aree interne (come aiuto per la ristrutturazione della casa) e per l’avvio di attività commerciali, artigianali e agricole. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA