Nuove attività grazie ai fondi statali 

Tre nuove realtà imprenditoriali nel centro storico di Villacidro. Due sono già operative e una sarà inaugurata entro metà mese, grazie anche al supporto di un contributo statale a fondo perduto destinato ai “Comuni marginali”. Il centro del Medio Campidano ha ottenuto un fondo complessivo di 254mila euro da suddividere in tre annualità, con cui il Comune ha deciso di finanziare ogni anno tre nuove imprese commerciali e artigianali.

Norbio

Nella centralissima via Lavatoio, di fronte all'ex Mulino Cadoni, il bar conosciuto da quarant'anni come “Caffè Torino” si prepara a cambiare volto e identità. Petar Stojcic e suo figlio Paolo sono indaffarati, quasi pronti per l'apertura dell'Antico Caffè Norbio, richiamo allo pseudonimo letterario con cui Giuseppe Dessì chiama Villacidro nel suo “Paese d'ombre”.

«Sono arrivato in Italia dall'ex Jugoslavia nel 1990, sono nato e ho vissuto per 19 anni in quella che oggi è la Croazia», racconta Petar, «ho lavorato tanto tempo nel Nord Italia, settore ristorazione. Mi sono sposato e vivo qui dal 2001. Dopo molti anni da dipendente, anche ad alti livelli, sono entusiasta di cominciare questa nuova vita con mio figlio Paolo che frequenta il quarto anno di scuola alberghiera. Abbiamo tante idee, vorremmo unire la passione per la caffetteria, la cucina e il cibo sano all'arte e alla musica; abbiamo tenuto una parete dedicata alle esposizioni artistiche. Sono grato al Comune, che ci ha supportato anche con consulenze e consigli».

Estetica

Proprio sotto al Municipio, in via Roma, si trovano le altre due attività beneficiarie del fondo: lo studio di dermopigmentazione e tatuaggi di Tamara Pisano e il centro estetico Twins Beauty delle gemelle Alessia e Benedetta Orrù.

«Abbiamo sempre avuto questa passione, fin da piccole, così subito dopo il liceo linguistico ci siamo iscritte e abbiamo preso la qualifica all'accademia estetica, convinte che fosse la strada giusta», racconta Alessia, «grazie al bando comunale abbiamo avuto l'input per creare qualcosa di nostro, è stato un sostegno al nostro investimento personale. Siamo felici di avere avviato la attività nel centro storico e dell'affetto che ogni giorno ci mostrano le nostre clienti».

«Ho lavorato anni nella ristorazione, ora ho scelto di cambiare vita scegliendo una passione che avevo da sempre nel cassetto: la dermopigmentazione» afferma Tamara Pisano, «grazie al bando è stato più semplice realizzarla».

«Come amministrazione, siamo molto soddisfatti del positivo esito», conferma l'assessora Loredana Porcu. «Oltre a rappresentare un’importante opportunità di sviluppo economico per Villacidro, contribuisce a implementare i servizi e rivitalizzare il centro urbano, rispettando del tutto le finalità del fondo ministeriale. A breve sarà pubblicato il bando per l’ultima annualità di contributo. Ci auguriamo porti alla costituzione di ulteriori nuove imprese, che troveranno insediamento nel territorio comunale».

