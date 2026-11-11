Nuove attività a Casa Pani, via alle proposte 

Il centro anziani Casa Pani a Monserrato cerca nuove idee per ampliare le attività dedicate ai suoi frequentatori. Il Comune ha pubblicato un avviso rivolto alle associazioni interessate a collaborare nella progettazione di iniziative pensate per gli anziani.

L’obiettivo è offrire più occasioni di socializzazione, contrastare la solitudine e favorire una partecipazione più attiva alla vita della comunità. Tra le attività che potranno essere proposte figurano incontri culturali, laboratori, gruppi di cammino, iniziative legate alla salute e al benessere, feste, gite ed eventi per favorire il dialogo tra generazioni. Saranno premiati soprattutto i progetti capaci di coinvolgere un maggior numero di persone e di creare collaborazioni tra più associazioni. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Il Comune metterà a disposizione alcuni spazi della struttura, ma non sono previsti contributi economici.

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