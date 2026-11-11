SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Monserrato
11 novembre 2026 alle 01:07

Nuove attività a Casa Pani, via alle proposte 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il centro anziani Casa Pani a Monserrato cerca nuove idee per ampliare le attività dedicate ai suoi frequentatori. Il Comune ha pubblicato un avviso rivolto alle associazioni interessate a collaborare nella progettazione di iniziative pensate per gli anziani.

L’obiettivo è offrire più occasioni di socializzazione, contrastare la solitudine e favorire una partecipazione più attiva alla vita della comunità. Tra le attività che potranno essere proposte figurano incontri culturali, laboratori, gruppi di cammino, iniziative legate alla salute e al benessere, feste, gite ed eventi per favorire il dialogo tra generazioni. Saranno premiati soprattutto i progetti capaci di coinvolgere un maggior numero di persone e di creare collaborazioni tra più associazioni. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso. Il Comune metterà a disposizione alcuni spazi della struttura, ma non sono previsti contributi economici.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Processo all'imprenditore Emanuele Ragnedda accusato dell’omicidio di Cinzia Pinna con gli avvocati Gabriele Satta e Luca Montella - Corte d’Assise di Sassari - foto Gloria Calvi 10.11.2026
Il delitto di Palau.

«Non odio ma voglio giustizia»

l Busia
Il fatto

Due giovani finiscono in cella con l’accusa di tentato omicidio

Secondo gli investigatori Giorgio Argiolas avrebbe premuto il grilletto 
Francesco Pinna
Il delitto di Palau

Il padre di Cinzia: «Non odio ma giustizia»

Emanuele Ragnedda nell’Aula della Corte d’Assise: «Non doveva succedere, mi sono difeso» 
Andrea Busia
Regione

«Sei sardi su dieci usano l’intelligenza artificiale»

I cittadini si rivolgono all’AI per accedere con più facilità ai servizi pubblici 
Confartigianato: «I rialzi continui riducono la competitività e rendono più difficili gli investimenti»

Energia, artigiani in grave difficoltà

Il report: «Aumenti del 50%, per ogni azienda 40mila euro di costi aggiuntivi» 
Massimiliano Rais
Il dibattito

Manovra, alta tensione sulle banche

Commissioni Bilancio, l’Abi: «Dubbi sulla costituzionalità del prelievo mirato» 