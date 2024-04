Nuove assunzioni, ma l’organico piange 

Quarantatré assunzioni dal 2021, venti concentrate durante l’anno in corso. Il Comune riesce, dopo circa tre anni, a coprire quasi tutto il turnover del personale distribuito negli uffici del Municipio, anche se di fatto il numero dei dipendenti a tempo indeterminato – oggi sono 134 in tutto contando i nuovi ingressi programmati sino a fine anno - resta comunque al di sotto di quello che una città come Selargius dovrebbe avere: quasi il doppio.

Le carenze

Il settore che di più si trova in affanno è la Polizia locale, con 19 agenti anziché 30 che dovrebbe avere in base al numero degli abitanti, un vigile ogni mille cittadini. Una grave carenza più volte lamentata dallo stesso comandante Marco Cantori. «Qualche assunzione l’abbiamo fatta, ma è chiaro che dobbiamo continuare con i rinforzi per mettere nelle condizioni la squadra dei vigili urbani di poter lavorare senza difficoltà nel territorio», spiega l’assessore al Personale Sandro Porqueddu.

Venti assunzioni

Entro fine aprile saranno dieci i nuovi dipendenti fissi in Comune, altrettanti quelli previsti - sempre nel 2024 - nel piano delle assunzioni appena aggiornato e approvato in Giunta di recente. Funzionari e impiegati distribuiti fra diversi settori, Bilancio, Cultura, Lavori pubblici, Servizi tecnologici e Urbanistica in primis. «L’obiettivo è ricostruire la pianta organica del 2021, dopo una serie di dipendenti che per diversi motivi sono andati via in questi anni», dice l’assessore. «C’è chi è andato in pensione, ma soprattutto ci sono state tante migrazioni verso altri enti, la Regione in primis, dove è chiaro che tipologia di contratto e trattamento economico sono migliori rispetto a quelli dei Comuni.

La fuga in Regione

Un problema che non riguarda solo Selargius, ma tutte le amministrazioni locali, come sottolinea Porqueddu. «La nostra speranza è che la nuova maggioranza in Regione, che aveva sollevato il problema dai banchi dell’opposizione, riesca a portare avanti e concretizzare la proposta del comparto unico per i dipendenti pubblici».In vista potrebbero esserci altri concorsi anche perché nel frattempo, diversi candidati in graduatoria, hanno partecipato ad altri concorsi e preferito un contratto in Regione. Altri quattro posti rimasti vuoti verranno coperti con le progressioni verticali. «Tutte assunzioni pianificate sulla base delle richieste arrivate dai direttori dei settori», sottolinea all’esponente della Giunta, che aggiunge: «Con le progressioni di carriera andiamo a premiare la professionalità acquisita in questi anni nel nostro ente».

