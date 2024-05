Dopo alcuni giorni di stop, l’ufficio messi comunali di via Confalonieri riapre le porte. In anticipo rispetto alla data inizialmente indicata del 19 maggio. «Dal 30 aprile ci sono state delle nuove assunzioni, e di questo siamo soddisfatti», dice il consigliere Franco Camba. «Ma la Giunta municipale dovrà spiegare perché sia stata comunicata la chiusura dell'ufficio per un così lungo periodo, se era programmata l’assunzione dei nuovi impiegati».

