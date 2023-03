Nuove assunzioni, la Sardegna rallenta  

Il 2023 è certamente il primo anno post-pandemia libero da paure di eventuali lockdown. Le imprese hanno quindi la possibilità di pianificare il fabbisogno di nuove figure senza timori di non poterle utilizzare. Eppure nel mese in corso, rispetto a marzo 2022, in Sardegna si cercano solo 130 figure in più.

La caccia delle imprese sarde a nuovi dipendenti frena dopo il boom di febbraio. Il report mensile di Unioncamere, stilato in base alle richieste che le stesse aziende inoltrano ai centri per l’impiego territoriali, lo conferma stimando in circa 37.800 il numero potenziale di contratti disponibili da ora fino a maggio, in crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un brusco stop, non solo se confrontato al +10% registrato lo scorso mese su dell’anno scorso, ma anche di fronte al +12,6% fatto segnare su scala nazionale da un Paese che si avvicina a grandi passi all’estate e si prepara quindi a completare gli organici.

La caccia delle imprese sarde a nuovi dipendenti frena dopo il boom di febbraio. Il report mensile di Unioncamere, stilato in base alle richieste che le stesse aziende inoltrano ai centri per l’impiego territoriali, lo conferma stimando in circa 37.800 il numero potenziale di contratti disponibili da ora fino a maggio, in crescita del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2022. Un brusco stop, non solo se confrontato al +10% registrato lo scorso mese su dell’anno scorso, ma anche di fronte al +12,6% fatto segnare su scala nazionale da un Paese che si avvicina a grandi passi all’estate e si prepara quindi a completare gli organici.

I numeri

Il 2023 è certamente il primo anno post-pandemia libero da paure di eventuali lockdown. Le imprese hanno quindi la possibilità di pianificare il fabbisogno di nuove figure senza timori di non poterle utilizzare. Eppure nel mese in corso, rispetto a marzo 2022, in Sardegna si cercano solo 130 figure in più.

Un fenomeno spiegabile forse con due considerazioni: la prima riguarda un’ipotetica pausa che le imprese potrebbero aver preso dopo essersi mosse con estremo anticipo sui tempi tradizionali di arruolamento pre-estivo. Le selezioni potrebbero quindi partire con più slancio da aprile.

Ma a frenare il tasso di assunzioni potrebbe essere anche la difficoltà ormai cronica di trovare le figure desiderate. Difficoltà che questo mese ha toccato quota 48,8%. Ovvero quasi un contratto su due proposto non riesce a essere abbinato a un candidato idoneo.

Italia

In Italia invece sono oltre 417mila i contratti programmati dalle imprese nel mese di marzo e sono circa 1,3 milioni quelli previsti per il trimestre marzo-maggio, con un incremento della domanda di lavoro pari a quasi 59mila unità rispetto a marzo 2022 (+16,3%) e 143mila unità sul corrispondente trimestre 2022 (+12,6%). In aumento la domanda di giovani che passa da 101mila entrate programmate di marzo 2022 alle 132mila entrate previste per il mese in corso. Aumenta anche la richiesta di lavoratori immigrati, attestandosi a quasi 79mila entrate mentre erano poco più di 60mila a marzo 2022.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata